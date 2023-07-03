Підозрюють в отриманні 400 тисяч доларів: суд залишив під вартою ексчиновника Лозинського

Сторона захисту колишнього заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського подала апеляцію про пом'якшення для нього запобіжного заходу. Суд не задовольнив її. Підозрюють експосадовця у хабарництві.

Ще в січні НАБУ затримало Лозинського, що був до тих пір заступником глави Міністерства розвитку громад і територій, за підозрою у зловживанні службовим становищем та корупційних діяннях. У понеділок, 3 липня, стало відомо, що Апеляційна палата ВАКС не змінила йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Лозинський може внести заставу

Як пишуть у Центрі протидії корупції, ексчиновник має право внести заставу у розмірі 5 мільйонів гривень, аби вийти з-під варти.

Відповідне рішення, залишивши без змін попередню ухвалу, постановили такі судді:

Олег Павлишин;

Андрій Никифоров;

Валерія Чорна.

Лозинського підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами,

– зазначили у ЦПК.

Окрім того, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посадовець нібито лобіював укладання договорів із підконтрольними фірмами, які продавали обладнання за завищеними цінами.

"А 400 тисяч доларів за закупівлю пересувних котелень – це можливо був лише перший або проміжний транш неправомірної вигоди. Це питання слідство ще встановлює, через те, що були ще закупівлі іншого обладнання: кранів-маніпуляторів, генераторів тощо", – йдеться у повідомленні.

Як триває процес у справі ексчиновника

Одразу після викриття на можливому хабарі Лозинському призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Проте після скарги прокура у лютому його змінили на – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 мільйонів.

У березні слідчий суддя не продовжив для нього цей запобіжний захід, тому він відправився під домашній арешт.

Лозинський частково вніс заставу, однак не сплатив майже 10 мільйонів, через що його знову відправили під варту в червні.

Перебуватиме Лозинський під вартою до 17 серпня 2023 року.