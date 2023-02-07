Василь Малюк очолив СБУ: нардепи проголосували більшістю голосів

Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України. Народні депутати проголосували за рішення більшістю голосів.

Зазначимо, що Малюк виконував обов'язки очільника СБУ з липня 2022 року, коли було відсторонено від роботи Івана Баканова. До того, він обіймав посаду першого заступника голови відомства.

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Малюк очолив СБУ

За відповідну постанову проголосували 324 депутатів. На голосуванні був присутній президент України, віцепрезидент, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор.

У своєму виступі Володимир Зеленський закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Він відзначив його роль у протидії агресії, поверненні та звільненні наших героїв.

Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною вважаю його (Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону,

– заявив український президент.

Після голосування Малюк заявив, що він усе життя присвятив захисту України.

"Я військовий та все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент – боротьба з колаборантами на всіх рівнях", – зазначив новий очільник СБУ.

Голосування за призначення Малюка по фракціях:

"Слуга народу" – 226

"Європейська солідарність" – 0

"Батьківщина" – 18

"Платформа за життя та мир" – 19

"За майбутнє" – 12

"Голос" – 0

"Довіра" – 15

"Відновлення України" – 17

Позафракційні – 17



Верховна Рада призначила Василя Малюка головою СБУ / фото Ярослав Железняк

Хто такий Василь Малюк

Чиновник родом з Житомирщини.

Він був учасником бойових дій та має звання полковника.

У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року ніс військову службу в органах державної безпеки.

Обіймав різні посади у регіональних управліннях СБУ.



Малюк виконував обов'язки очільника СБУ з липня 2022 року / Вікіпедія

До речі, цікаво про Малюка відгукнувся експерт Олексій Голобуцький. За його словами, новий очільник СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.