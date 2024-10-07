"Земля пішла з-під ніг": донька Фаріон розкрила, як дізналася про загибель чоловіка на фронті

Донька Ірини Фаріон розповіла, як дізналась про загибель чоловіка. Софія Семчишин написала, що чоловік не відповів на дзвінок.

Софія Семчишин разом з двома дітьми перебувала на морі. Про трагедію стало відомо 6 жовтня 2024 року.

Важливо На фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

Софія Семчишин розповіла, як дізналась про загибель чоловіка

Ми були на морі 1 день. Ти казав їдь. Тепер ми їдемо до тебе… Я тобі скинула фото. І ти мені написав, відпочинь з малятами, моє золотко, завтра набери… Я набрала, але ти не відповів…

– написала Софія Семчишин.

Далі був дзвінок.

"І за голосом Андріяна я все зрозуміла та просила не говорити вголос, я не могла чути того болю… А далі земля пішла з-під ніг", – написала донька Ірини Фаріон.

Софія Семчишин додала, що дітям сказала, що тата вбили росіяни та пообіцяла, що помста буде.

Політик Олег Тягнибок написав, що Василь Особа загинув у бою з окупантами на Сіверському напрямку. Він служив у 4 батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж".

Зять Ірини Фаріон був мінометником, старшим солдатом. У військового залишилось двоє маленьких дітей.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким. Світла та вічна пам'ять Герою!

Що відомо про Василя Особу

Василь Особа народився у Добромилі Львівської області. Навчався у Львівській політехніці, працював помічником депутата Михайла Семчія від партії "Свобода".

З майбутньою дружиною Софією Семчишин познайомився біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У 2016 році пара одружилась. За два роки подружнього життя в них народилось двоє діток – Ева та Дмитро.

З тещею Василь Особа мав теплі стосунки. Він загинув всього через декілька місяців після вбивства Ірини Фаріон.

Мовознавиці вистрілили в голову біля її будинку ввечері 19 липня 2024 року. Її намагались врятувати в лікарні, проте всі спроби виявились марними. Орієнтовно о 23:25 19 липня Ірина Фаріон померла.

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У вбивстві Фаріон підозрюють В'ячеслава Зінченка. Його суд залишив під вартою до 17 листопада 2024 року. Також суд продовжив досудове розслідування у справі вбивства Фаріон на 6 місяців – до 26 січня 2025 року.