Не буду голосувати, – Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" закони "слуг"

Нардеп від "Слуг народу" Василь Вірастюк заявив, що не голосуватиме за закони своєї політсили, якщо буде з ними принципово не згоден. Також запевнив, що не голосуватиме за "катастрофічні" закони.

Вірастюк озвучив цю думку, відповідаючи на питання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує. Це трапилось під час інтерв'ю в ефірі одного з телеканалів.

До теми Родичі чи незнайомці: Вірастюк розповів про свою команду помічників

Вірастюк розповів, за які законопроєкти не голосуватиме

Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти "Слуг народу", якщо буде з ними принципово не згоден.

Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати,

– пояснив нардеп.

До речі, Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15 червня 2021 року. Його обрали у Раду по 87-му виборчому округу в Івано-Франківській області під час довиборів у березні 2021 року.

Останні заяви Василя Вірастюка