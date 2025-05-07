У Ватикані не змогли обрати Папу Римського: з Сикстинської капели пішов чорний дим

У Ватикані ввечері 7 травня не змогли обрати нового Папу Римського. З димаря Сикстинської капели пішов чорний дим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

До теми У Сикстинській капелі офіційно почалися вибори Папи Римського

Коли відбудеться нове голосування щодо Папи Римського

Кореспонденти розповіли, що з димаря Сикстинської капели виходив дим – і він був чорного кольору. Це означає, що вже завтра, 8 травня, відбудуться ще раунди голосування за Папу Римського. Це триватиме до того моменту, доки рішення не буде ухвалено кардиналами.

Варто зазначити, що кардинали в каплиці не матимуть зв'язку із зовнішнім світом, доки не буде обрано нового Папу. Тож конклав ще триває.

З Сикстинської капели 7 травня пішов чорний дим / Відео Vatican Media

До слова, у Ватикані 7 травня розпочався конклав, на якому кардинали мають обрати нового голову Римо-католицької церкви. Усього на конклаві зібралися 133 кардинали з усього світу.

Щодня загалом відбуватимуться чотири голосування, а спалення бюлетенів буде двічі, після другого та четвертого голосування. Винятком буде ситуація, коли кардинали оберуть Папу під час першого або третього голосування.

Зараз кардинали зачиняються у Сикстинській капелі, щоб уникнути зовнішнього впливу. Доки Папу не оберуть, ніхто не може піти звідти. Також виборники не мають доступу до газет, радіо, інтернету. Розповідати комусь про те, що було на конклаві, їм теж заборонено.

Коли понтифіка оберуть, він одягне біле папське вбрання. Сутану обирають із трьох представлених розмірів. Доки кардинали вітають нового очільника, на площі Святого Петра оголошують "Маємо Папу!" Саме тоді стає відомо, хто виграв конклав і під яким ім'ям буде Папою.

Варто зазначити, що нового Папу Римського обирають після смерті Франциска 21 квітня. Попередній понтифік помер від інсульту, з ним приїхали попрощатися багато світових лідерів, зокрема і Володимир Зеленський.

Сам понтифік ще за життя обрав для процесії просту дерев'яну труну, оббиту цинком, і попросив поховати її не в соборі Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.