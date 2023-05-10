Попри заперечення: у Ватикані підтвердили існування "миротворчої місії" Папи Римського

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан нібито бере участь у миротворчій місії. Контакти з цього приводу відбулись із представниками Києва й Москви, але їхні результати конфіденційні.

Про це заявив держсекретар Ватикану П'єтро Паролін. Він підтвердив, що існує "миротворча місія" Папи Римського, покликана покласти край війні між Росією і Україною.

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"Місія триває"

Нагадаємо, що після оприлюднення таких заяв і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу. Український чиновник, наближений до ОП, запевнив, що президент Володимир Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України.

Паролін висловив здивування тим, що офіційні особи в Росії і Україні заявили, що нічого не знають про ініціативу Ватикану, коли про них висловлювався публічно Папа Римський Франциск.

Вони (представники України та Росії – 24 Канал) сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, в яких з обох сторін з'ясувалося, що це було непорозуміння,

– заявив Паролін.

Крім того, він додав, що "у миротворчій місії є зміни, але вони на конфіденційному рівні".

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", – пообіцяв Паролін.

Що варто знати про "миротворчу місію" Папи