"Важка роботка": нардепка від "Батьківщини" придрімала на засіданні – курйозне відео

Деяких народних депутатів втомлює їхня робота. Представниця від "Батьківщини" Анжеліка Лабунська заснула під час засідання Верховної Ради.

Журналісти "зловили", як нардепка задрімала. Відео опублікував фотограф Олександр Гончаров.

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На кадрах видно, як представниця "Батьківщини" бореться зі сном. Їй не завадили навіть шум в залі Ради та активні розмови колег.

Анжеліка Лабунська придрімала під час засідання: дивіться відео



До речі, нардепці не вперше нудно на засіданнях Ради. В лютому 2020 року журналісти помітили, як вона грала у гру на телефоні.

Як реагують в мережі

Анжеліка Лабунська – народна депутатка України 5 – 7, 9 скликань. У жовтні вона увійшла до списку депутатів, які пропустили понад 90% голосувань.

В соціальних мережах активно розповсюдили відео. Користувачі обговорюють курйозний момент та пропонують свої варіанти, що може снитись народній обраниці:

"Важка роботка...";

"Їй наснився шум дощу і кроки твої в тумані";

"І сняться їй закати і відкати";

"Вона думає про народ".

Депутати не вперше втомлюються на засіданнях

Жан Беленюк заснув під час засідання.

Під час виступу колеги придрімав Микола Стефанчук.

Вирішив відпочити в Раді і полежати на столі Олексій Устенко.

Орест Саламаха понад годину проспав під колоною.

Повний текст публікації у фейсбуці:

Тссс. Анжеліка Лабунська спить. Як вважаєте, що їй сниться?