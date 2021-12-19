Важлива реакція на помилки, – у "Слузі народу" прокоментували скандал довкола Гогілашвілі

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у скандал. Він повинен нести особисту відповідальність.

Тому його і звільнили з посади. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" зауважила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Кравчук: В системі бувають помилки

За її словами, у будь-якій ситуації, не тільки у випадку з Гогілашвілі, важлива швидка реакція.

Зрозуміло, що в системі бувають помилки. Але важлива реакція на ці помилки,

– наголосила Кравчук.

Вона відзначила, що у випадку з колишнім заступником глави МЗС реакція була упродовж одного дня: і від президента, і від міністра.

Водночас Кабінет Міністрів звільнив його в понеділок, 13 грудня. "Ніхто ж його не ховав, не говорив: "Ще подивимось". Його звільнили", – зауважила заступниця голови фракції.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на скандал 14 грудня, зауваживши, що "був заступник – немає заступника".

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