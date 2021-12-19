Важлива реакція на помилки, – у "Слузі народу" прокоментували скандал довкола Гогілашвілі
Джерело:24 канал
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у скандал. Він повинен нести особисту відповідальність.
Тому його і звільнили з посади. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" зауважила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Кравчук: В системі бувають помилки
За її словами, у будь-якій ситуації, не тільки у випадку з Гогілашвілі, важлива швидка реакція.
Зрозуміло, що в системі бувають помилки. Але важлива реакція на ці помилки,
– наголосила Кравчук.
Вона відзначила, що у випадку з колишнім заступником глави МЗС реакція була упродовж одного дня: і від президента, і від міністра.
Водночас Кабінет Міністрів звільнив його в понеділок, 13 грудня. "Ніхто ж його не ховав, не говорив: "Ще подивимось". Його звільнили", – зауважила заступниця голови фракції.Нагадаємо! Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на скандал 14 грудня, зауваживши, що "був заступник – немає заступника".
Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео
Скандал довкола Гогілашвілі: що треба знати
- Колишній заступник Дениса Монастирського влаштував скандал 11 грудня на блокпості.
- Він був незадоволений тим, що його зупинили, тому пригрозив поліцейським.
- Вже 12 грудня на інцидент відреагував Президент України Володимир Зеленський.
- Гогілашвілі нібито визнав себе винним та написав заяву на звільнення. Невдовзі на сайті Кабміну з'явилась інформація про звільнення.
- Арахамія допустив, що проти колишнього заступника міністра можуть відкрити кримінальну справу.
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