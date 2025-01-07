Дуже твердо говорив про дві речі: Піонтковський вказав на важливі акценти в інтерв'ю Зеленського

Володимир Зеленський, як досвідчений дипломат, побудував діалог із повагою до Дональда Трампа. У своєму інтерв'ю, яке він дав американському подкастеру Лексу Фрідману, чітко висловився щодо двох важливих речей.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. По-перше, те, що Дональд Трамп представив себе посередником між Путіним і Зеленським, нібито зблизивши їхні позиції. Але це неможливо, бо є позиція вільного світу і демократичних держав, і є позиція агресора.

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Про безпеку України – без України

"По-друге, він чітко заявив, що спочатку Україна і США обговорюють умови безпеки України, а вже потім можна говорити з Путіним. Зеленський, зберігаючи дипломатичні норми та повагу до президента США, водночас дуже твердо вказав Трампу та його команді на їхні помилки", – пояснив Андрій Піонтковський.

Він додав, що помилками є те, що Трамп позиціонує себе як нейтрального посередника між двома "воюючими хуліганами" десь на кордонах Європи. І, звісно, неможливо обговорювати безпеку України з Путіним.

Нагадаємо, що 5 січня на офіційному сайті Офісу Президента України опубліковали тригодинне інтерв'ю Володимира Зеленського, яке він дав американському подкастеру Лексу Фрідману. Під час розмови Зеленський заявив, що планує зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення шляхів завершення війни. Він також додав, що зброю, яку надаватимуть Україні, не використовуватимуть, якщо росіяни припинять вогонь.