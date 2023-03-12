"Коли вриваються у дім, ти не питаєш, чи довго протримаєшся": Кулеба пояснив важливість Бахмута

Дмитро Кулеба розповів, що наші Сили оборони охоронятимуть Бахмут до того часу, поки це буде можливо. Бо, якщо ЗСУ виведуть свої війська з міста, то аналогічна ситуація може бути в інших прифронтових містах.

Міністр закордонних справ України запевнив, що наша країна намагається чинити максимальний супротив російській агресії. Адже Україна вирішила утримувати Бахмут та кинула туди підкріплення.

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Що сказав Кулеба про утримання Бахмута

Коли хтось вривається у ваш будинок, ви не ставите собі питання, як довго ви можете протистояти хлопцеві, який увірвався у ваш будинок і намагається вбити вас і вашу родину і пограбувати все, що є в будинку, чи не так? Ви думаєте, що ще ви можете зробити, щоб вигнати його зі свого дому і змусити поліцію заарештувати його,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Голова Міністерства закордонних справ України поставив риторичне питання, мовляв, що змінює відхід з Бахмута.

"Росія захопить Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тому будь-яке наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля", – додав міністр.

Важливість утримання Бахмута: основне