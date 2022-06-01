Важливий і дуже корисний дзвінок, – Резніков поговорив з главою Пентагону про зброю

Міністр оборони України Олексій Резніков 31 травня поговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Мовилось, звісно, про оборонну допомогу.

Резніков наголосив, що розмова була дуже важливою та корисною. Зокрема, партнери обговорили перспективи постачання озброєння та посилення обороноздатності української армії.

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Український міністр сподівається на активізацію нашого діалогу у рамках Контактної групи з оборони держави найближчим часом.

Попередні розмови міністрів

Резніков спілкувався з главою Пентагону 13 травня. Тоді Остін зазначив, що разом з українським міністром вони координували американські та міжнародні зусилля задля надання Україні допомоги в обороні. Говорили про необхідний потенціал для ефективної протидії державі-агресорці.

Ще одна розмова була 22 травня – напередодні засідання ініційованої США Контактної групи з питань оборони України. Політики тоді обіцяли, що й надалі тісно контактуватимуть.

Оборонна допомога США

Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримують Україну. Наприклад, США схвалили ленд-ліз, за яким зброю в нашу державу можна постачати за спрощеною процедурою. Крім того, виділили нам 40 мільярдів доларів допомоги. Більшість з цих грошей йдуть саме на оборону.

У Пентагоні розповідали, що час відіграє дуже важливу роль, тому інколи зброю транспортують лише за 48 годин.

Так, США вже доставляють в Україну гаубиці калібром 155 міліметрів. Мова йде про M777, яка може завдавати удару на відстань від до 40 кілометрів.

Щоправда, Україна потребує і високоточних ракет MLRS. У ЗМІ з'явились чутки, що Вашингтон поставить Києву ці реактивні системи великої дальності. На це відреагував президент США Джо Байден. Він зазначив, що Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії.

Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії. Американський дипломат Майкл Макфол припустив, що Україна таки отримає ракети від США, але не такі, що можуть вдарити по Росії. За інформацією ЗМІ, сам Байден теж не виключає відправлення Україні РСЗВ із меншою дальністю, але рішення ще не схвалили.

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