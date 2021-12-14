Важливий візит: Україну на початку 2022 року відвідає президент Туреччини

На початку 2022 року в Україну з візитом має приїхати президент Туреччини Реджеп Ердоган. Українське МЗС наголошує на важливості цього візиту.

Ердоган має брати участь у стратегічній раді "Україна – Туреччина". Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму,

– сказав очільник МЗС.

Кулеба наголосив, що українсько-турецькі відносини є критично важливими для безпеки чорноморського регіону, зміцнення обороноздатності України і для питання боротьби за український Крим.

У засіданні стратегічної ради головуючими мають виступати Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган. На зустрічі президенти матимуть можливість підписати низку угод, зокрема, про вільну торгівлю між державами.

Відносини України і Туреччини

Реджеп Ердоган cподівається стати посередником у відносинах Росії з Україною. У Кремлі категорично проти. Там заїжджено пояснили, що Москва нібито не бере участі у конфлікті на Донбасі.

В Офісі Президента заявляли, що пропозиція Реджепа Ердогана щодо посередництва Туреччини в переговорах між Україною та Росією має важливий контекст. Це дозволить зрозуміти, наскільки крихкою є ситуація у регіоні.

Росія також негативно відреагувала на підтримку України турецькими безпілотниками Bayraktar. Саме їх смертельно боїться Кремль, адже вони зможуть внести баланс у випадку війни в повітрі.

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