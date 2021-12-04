Про посередництво президента Туреччини "не може навіть бути мови". Таку заяву зробили в російському МЗС.

До теми Ердоган, який хоче стати посередником України та Росії, проведе розмову з Путіним

Чуєте цю риторику? В Кремлі зараз заявляють, що єдине, чим може допомогти президент Туреччини, це нібито вплинути на Україну. Однак там бояться, що Реджеп Ердоган може стати дійсно ефективним арбітром, адже він не є заангажованим, як Олександр Лукашенко.

Анкара балансує між своїми традиційними союзниками і водночас враховує безпекові побоювання з боку Росії у Сирії та Іраку.

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Розмова з Путіним

Не дивлячись на відмову Кремля, Реджеп Ердоган невдовзі проведе телефонну розмову з Путіним. Політики все таки можуть обговорити пропозицію президента Туреччини щодо посередництва у перемовинах між Україною та Росією.

Сам Ердоган зацікавлений в тому, аби ситуація навколо тимчасової окупації Криму Росією зрушила з мертвої точки, адже він насамперед виступає на підтримку мусульманського світу на півострові.

Можна сказати, що інтереси президента Туреччини зараз нам на користь, адже відмова Кремля від діалогу розв'яже руки Ердогану для того, аби діяти іншими шляхами.

Наприклад:

збільшити поставку зброї в Україну;

активніше закликати ЄС і США до санкцій проти Кремля.

Що робить Росія

Тим часом Росія може нарощувати кількість зброї біля українських кордонів. Розслідувачі знайшли нові відео, які свідчать про перекидання російської військової техніки. Ешелон рухається з Сибіру до західних кордонів цієї держави.

Розслідувачі з Conflict Intelligence Team стверджують, що Росія робить спроби заблокувати відстеження потягів, які доставляють зброю.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що загалом Москва вже підтягнула до кордонів понад 40 батальйонних тактичних груп. Тож загальна кількість військових на українському напрямі сягає вже близько 115 тисяч.