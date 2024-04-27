Зеленський назвав мінімальну кількість Patriot, яка потрібна Україні

Президент України у зверненні наголосив: важливо, щоб масовані удари по Україні не перетворилися на рутину для світу. Солідарність проти російського терору має бути 24/7. Промова стосувалася масованої атаки 27 квітня.

Раніше Зеленський назвав кількість Patriot, яка могла би повністю закрити українське небо. Мова про 25 систем по 6 – 8 батарей у кожній.

Дивіться також Україна може повернути собі ініціативу на фронті завдяки допомозі від США, – Financial Times

Президент про масований ракетний удар по Україні

Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об'єкти галузі: і електроенергетика, і об'єкти для транзиту газу. Саме ті газові об'єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз,

– сказав президент.

Зеленський наголосив: росіяни прорахували траєкторії ракет і сам характер удару так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Тому кожна збита ракета є вагомим результатом.

Він подякував воїнам ППО, які вчасно відреагували на загрозу та були влучними. І партнерам, які вже допомогли з комплексами протиповітряної оборони.

"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "Петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні, і це мінімум. Ці "Петріоти" є в партнерів", – повідомив президент.

ЗРК Patriot є, а рішучості немає

Утім, Зеленський наголосив: на Заході бракує політичної волі.

"Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", – пояснив він.

Україна ліквідовує наслідки обстрілу, але світ не має втомитися від цих новин

На Львівщині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині, Харкові та в області працюють енергетики і ремонтні бригади. "Всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію та розподіл, які зруйнували російські удари", – запевнив лідер держави.

"Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло б працювати в Україні, і відповідні ракети. Щоб терористи програли, солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, так само як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, і як наші воїни, які щодня й щоночі роблять усе, щоб тими силами, які є в Україні, зробити якнайбільше для України", – висловився Зеленський.

Лазівки для обходу санкцій потроху перекривають

Цьому сприяють політики, громадські діячі, журналісти, які "інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї – в порушення санкцій світу". Зрештою, матеріали у ЗМІ та публічні заклики посилити санкції даються взнаки. Їхні результати обмежують не лише путінський терор, але й терор загалом.

Австралія надасть допомогу

Країна оголосила про новий пакет підтримки для України. Туди увійде "те, що посилить нашу ППО, плюс дрони, військове обладнання". Переговори прем'єр-міністра України та заступника глави уряду Австралії, міністра оборони відбулися в Україні.

Що у планах

Готуємося зараз і до нової комунікації з іншими нашими партнерами: і завтрашній день, і новий тиждень будуть активними. Кожен день має додавати сили нашій державі. Кожен день маємо зміцнювати ті чи інші українські позиції. Нам потрібно, щоб в Москві переконались, що війна їм нічого не дасть. І тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці. Всі партнери. І однаково рішуче,

– підсумував Зеленський.