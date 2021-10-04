Мовиться про злочин, який трапився ще 28 липня в селищі міського типу Старий Салтів. Слідчі вважають винним у його скоєнні 13-річного місцевого мешканця. Невдовзі його можуть за це покарати.
До теми Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині
Хочуть відправити до спецшколи
Цей випадок розслідували за статтями про умисне вбивство та зґвалтування малолітньої особи. Проте, слід зазначити, підозрюваний ще не досягнув віку кримінальної відповідальності.
Через це його не можуть ув'язнити. Проте прокурори просять суд застосувати примусові заходи виховного характеру.
Хлопця можуть направити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків. Скільки років він там може провести невідомо.
Коментар правоохоронців про розслідування цього злочину: дивіться відео Нацполіції
Що відомо про вбивство Мирослави Третяк
- Дівчинка пішла гуляти та не повернулась.
- Коли її матір про це повідомила, одразу почалися пошуки.
- До них залучили волонтерів, кінологів і правоохоронців.
- Тіло дитини знайшли у закинутій будівлі колишньої пилорами.
- На ньому були ознаки насильницької смерті, яку спричинили удари тупим предметом.
- Згодом затримали підозрюваного у вбивстві – 13-річного Богдана Ф. – сусіда та друга дівчинки.
- Згодом підліток зізнався в скоєнні цього злочину.
- Йому обрали запобіжний захід – перебування в приймальнику-розподільнику для дітей.
- Слід зазначити, що за хлопцем до цього вже помічали жорстокі дії. Зокрема, у 4 класі він вбив 3 цуценят.
- Однак експерти провели експертизи та встановили, що хлопець "був при здоровому глузді".