російське командування не знає, що робити, – Яковенко про удар по колонії Оленівки
За останні 2 доби росіяни оприлюднили відео жахливих катувань українського полоненого, вбили 5 цивільних в Миколаєві й на тимчасово окупованій території вдарили по колонії з полоненими військовими.
Це страшні події. Я думаю, що весь світ зараз шокований через удар по колонії в Оленівці. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Важливо Це був цинічний теракт: спільна заява СБУ, ЗСУ та Міноборони щодо вбивства полонених в Оленівці
Він зазначив, що це жахлива жорсткість, яку проявили російські військові щодо полонених українців.
Це все жахливі злочини. При цьому злочині навмисні, злочини відверті, явні, скоєнні на очах у всього світу,
– зазначив Ігор Яковенко.
"Я думаю, що це змінює ситуацію. Я думаю, що російське командування сьогодні не знає, що йому робити, тому намагається таким чином залякати українців. Проте, звісно, це викличе протилежний ефект", – додав Ігор Яковенко.
Дивіться відео: російський опозиційний журналіст про удар по колонії
Вбивство полонених в Оленівці: що відомо
- У міноборони росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. При цьому окупанти звинуватили ЗСУ.
- У Генштабі Збройних Сил України спростували причетність до атаки і пояснили, що таким чином росія намагається приховати тортури над полоненими і розстріли за наказами окупаційних адміністрацій.
- Усі полонені були поіменно задокументовані за участі Червоного Хреста, а тому не могли просто "зникнути" в межах злочинних репресій окупантів, які наразі вигадали злочинні "підстави" їх загибелі.
- Масове вбивство полонених в 29 липня схоже до підриву будівель колонії зсередини. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він підкреслив, що таку думку висловив не він, а фахівці, які досліджували оприлюднені матеріали з місця.
- Андрій Єрмак назвав прицільний обстріл росіянами колонії, де утримуються військовополонені українці, безумовним актом тероризму. Зараз окупанти намагаються брехати й звинуватити у теракті Україну.