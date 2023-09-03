Суцільні вбивства і ув'язнення: чи наважаться поплічники Пригожина та Гіркіна помститися за них

Російська військова хунта навряд чи наважиться на якісь дії, щоб помститися за Євгенія Пригожина та Ігоря Гіркіна. Вони занадто бояться влади.

Російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що такі люди надають перевагу сумирному чеканню.

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"Вони не вийшли, коли помер їхній "світоч" Пригожин, коли його просто цинічно вбили на їхніх очах. Вони пішли класти квіти новому "мученику"", – зазначив Олевський.

Як відомо, 23 серпня у Тверській області очільник ПВК "Вагнера" розбився на власному літаку. Оскільки це сталось через два місяці після його заколоту в Росії, Путіна вважають причетним.

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Оскільки прихильники Пригожина не наважились вийти на протести після його загибелі, то навряд чи наважаться зробити це, якщо щось станеться з Гіркіним.

Вони сидять і бояться мєнтов,

– констатував Олевський.

Нагадаємо, що 21 липня Ігоря Гіркіна звинуватили в екстремізмі та взяли під варту на два місяці. Уже 31 серпня він заявив, що балотуватиметься в президенти, і назвав шість своїх переваг над Владіміром Путіним.

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