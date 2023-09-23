Не маю жодних підтверджень, – Буданов про те, чи вбили Пригожина

Українська розвідка не може підтвердити те, що ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина було вбито під час авіакатастрофи в Росії. У ГУР МО не поспішають говорити, що Пригожина вбили.

Відповідну заяву зробив керівник ГУР МО Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, хто вбив колишнього лідера "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Він зазначив, що не варто поспішати із заявами, що Пригожина вбили.

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Буданов відповів, чи вбили Пригожина

"Я б не поспішав говорити, що його (Пригожина – 24 Канал) вбили", – сказав Буданов

Відповідаючи на питання, чи вважає Буданов, що Пригожин живий, він сказав, що не має підтверджень.

Я б просто не поспішав з цим питанням. Я не маю жодних підтверджень,

– сказав він, додавши, що розвідка не знає, чи мертвий Пригожин.

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