Не маю жодних підтверджень, – Буданов про те, чи вбили Пригожина
Українська розвідка не може підтвердити те, що ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина було вбито під час авіакатастрофи в Росії. У ГУР МО не поспішають говорити, що Пригожина вбили.
Відповідну заяву зробив керівник ГУР МО Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, хто вбив колишнього лідера "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Він зазначив, що не варто поспішати із заявами, що Пригожина вбили.
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Буданов відповів, чи вбили Пригожина
"Я б не поспішав говорити, що його (Пригожина – 24 Канал) вбили", – сказав Буданов
Відповідаючи на питання, чи вважає Буданов, що Пригожин живий, він сказав, що не має підтверджень.
Я б просто не поспішав з цим питанням. Я не маю жодних підтверджень,
– сказав він, додавши, що розвідка не знає, чи мертвий Пригожин.
У ГУР підтвердили смерть Дмитра Уткіна
- 23 серпня 2023 року у Тверській області Росії розбився літак, на борту якого було 10 осіб. У росавіації заявили, що на борту була одна особа під іменем Пригожина.
- Пропагандисти повідомили про загибель Пригожина, тіло якого нібито було упізнано. При цьому слід наголосити, що похорон Пригожина відбувався таємно.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що розвідка може підтвердити загибель засновника ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна та ще деяких пасажирів.
- Водночас щодо Пригожина, то в ГУР заявили, що "не всі питання закриті". Андрій Юсов пояснив, що для підтвердження загибелі Пригожина потрібен деякий час.
- Американський генерал Марк Міллі заявляв, що західним спецслужбам знадобиться час, аби підтвердити смерть ватажка вагнерівців.
- За попередніми версіями, літак, на якому, ймовірно, був Пригожин, могли збити із С-300 або він вибухнув через бомбу всередині.
- Російський диктатор Владімір Путін, коментуючи загибель Пригожина, назвав свого колишнього "кухаря" людиною складної долі з серйозними помилками у житті, яка добивалася потрібних результатів.