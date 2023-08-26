Спецслужби проведуть сортування: що чекає на вагнерівців після смерті Пригожина

Після знищення Євгєнія Пригожина та Дмітрія Уткіна про ПВК "Вагнера" можна забути. Особовий склад може перейти до російської армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Євгєній Пригожин був адміністратором, якому вдалося організувати таке терористичне угруповання для різних цілей.

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На його думку, сам "Вагнер" курували російські еліти. Вони й надалі будуть зацікавлені у викачуванні ресурсів з Африки, тому знайдуть нового адміністратора, навколо якого виникнуть нові так звані "приватні військові компанії".

Тоді навколо людини з мішком грошей виникнуть нові "компанії". Вони також виконуватимуть завдання в Африці. Там різна охорона, оборона, "віджим" ресурсів чи заміна уряду. Ці процеси будуть тривати, поки є гроші та зацікавлені у цьому,

– зазначив Світан.

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Що буде з особовим складом "Вагнера"

Як наголосив Світан, ті вагнерівці, які не опиняться в Африці, найімовірніше, спробують піти на контракт в міністерство оборони Росії. Однак вони вже перебуватимуть у складі інших підрозділів. Мабуть, ніякого "Вагнера" вже не буде.

Спершу російські спецслужби проведуть "сортування" сил та засобів. А вже потім їх розкидають по різних напрямках. В ролі вагнерівців їх вже не відправлять до України. Вони можуть тут з'явитися тільки, якщо укладуть контракт із міністерством оборони Росії. "Вагнера" вже не існує. Не треба було мінусувати Пригожина та Уткіна, якщо в Росії хотіли зберегти цей потенціал,

– вважає Світан.

Знищення Пригожина: коротко