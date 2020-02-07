Вбивство Дарії Лук'яненко: адвокат відмовився захищати підозрюваного у справі

Адвокат підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарії Лук’яненко відмовився захищати його. У зв'язку з цим перше судове засідання в закритому режимі, яке мало відбутися 6 лютого 2020 року, перенесли.

Батько убитої дівчини розповів голові Іванівської селищної ради Віктору Лобачу, що засідання відбудеться 24 лютого о 10:30.

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"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому (адвокату, – 24 канал) потрібен час на вивчення матеріалів справи. А якщо 24 лютого і цей відмовиться?", – написав на своїй сторінці у фейсбук Лобач.

Що відомо про вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко? 13 червня 2019 року дівчинка зникла посеред білого дня. Дарія йшла на танцювальний гурток у рідному селі Іванівка, що на Одещині. Пошуки тривали шість днів. У них, окрім поліцейських, брали участь військові та волонтери. Що цікаво, підозрюваний у вбивстві дівчинки Микола Тарасов також ходив "шукати" Дарію.



Врешті тіло дитини знайшли у вигрібній ямі на сусідському подвір’ї. У вбивстві зізнався 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку потім роздягнув і кинув тіло у вигрібну яму, а її речі облив бензином і спалив.



За версією слідства, офіційна причина смерті школярки – колото-різана рана шиї. Тарасов перебуває під арештом. В СІЗО живе у загальній камері з трьома сусідами, не працює. За увесь час утримання в СІЗО родичі на зустріч із ним не приходили.