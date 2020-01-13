Вбивство колишнього комбата Збройних сил: підозрюваного взяли під варту

Затримали чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство ексрозвідника Збройних сил, ймовірно, на замовлення спецслужб Росії. Київський районний суд Харкова взяв його під варту без можливості внесення застави.

Про затримання повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Харків’янин підозрюється у замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ, ймовірно, на замовлення РФ,

– йдеться в повідомленні.

Про підозру за фактом замаху на вбивство чоловіку повідомили 10 січня 2020 року.

Що відомо про затримання злочинця