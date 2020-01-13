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      Вбивство колишнього комбата Збройних сил: підозрюваного взяли під варту

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      Підозрюваного у вбивстві колишнього комбата Збройних сил взяли під варту / ssu.gov.ua

      Затримали чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство ексрозвідника Збройних сил, ймовірно, на замовлення спецслужб Росії. Київський районний суд Харкова взяв його під варту без можливості внесення застави.

      Про затримання повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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      Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави. Харків’янин підозрюється у замаху на вбивство ексрозвідника ЗСУ, ймовірно, на замовлення РФ,
      – йдеться в повідомленні.

      Про підозру за фактом замаху на вбивство чоловіку повідомили 10 січня 2020 року. 

      Що відомо про затримання злочинця

      • Контррозвідка СБУ 9 січня запобігла замаху на вбивство одного з колишніх бойових командирів ЗСУ.
      • Замах організували російські спецслужби, залучивши харків’янина, який раніше проходив військову службу у Нацгвардії.
      • З російськими кураторами чоловік спілкувався через мобільний месенджер. За вбивство колишнього командира йому обіцяли грошову винагороду.
      • Вибухівку він хотів встановити у будинку, де проживає український командир.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Нацгвардія Новини Харкова Збройні сили України Офіс генпрокурора
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