Вбивство у Каховці: звільнили поліцейського, який був свідком стрілянини

Звільнили співробітника Каховського відділу поліції, який був свідком стрілянини, унаслідок якої помер місцевий мешканець. Такими є результати службового розслідування.

Його поліція Херсонської області призначила щодо начальника Каховського відділу поліції та працівників, які були причетні до розслідування вбивства, повідомили на сайті Нацполіції.

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У результаті розслідування звільнили старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Олександра Портного. Він був неподалік під час стрілянини, унаслідок якої помер місцевий мешканець. Дані щодо нього скерували в Державне бюро розслідувань.

Якими є результати розслідування

керівництво Каховського відділу поліції звільнили зі займаних посад;

щодо чергового відділу, співробітників, які перебували у добовому наряді в день вбивства, а також слідчого, який розслідував вбивство, до них застосоване стягнення неповна службова відповідність займаній посаді;

слідчого та працівника карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнили;

старший інспектор, який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнили.

Що відомо про стрілянину в Каховці