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      Вбивство у Каховці: звільнили поліцейського, який був свідком стрілянини

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      Звільнили поліцейського, який був свідком вбивства в Каховці / dt.ua

      Звільнили співробітника Каховського відділу поліції, який був свідком стрілянини, унаслідок якої помер місцевий мешканець. Такими є результати службового розслідування.

      Його поліція Херсонської області призначила щодо начальника Каховського відділу поліції та працівників, які були причетні до розслідування вбивства, повідомили на сайті Нацполіції.

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      У результаті розслідування звільнили старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Олександра Портного. Він був неподалік під час стрілянини, унаслідок якої помер місцевий мешканець. Дані щодо нього скерували в Державне бюро розслідувань.

      Якими є результати розслідування

      • керівництво Каховського відділу поліції звільнили зі займаних посад;
      • щодо чергового відділу, співробітників, які перебували у добовому наряді в день вбивства, а також слідчого, який розслідував вбивство, до них застосоване стягнення неповна службова відповідність займаній посаді; 
      • слідчого та працівника карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнили;
      • старший інспектор, який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнили.

      Що відомо про стрілянину в Каховці

      • 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Попередня причина – ревнощі. Згодом останній помер у лікарні.
      • Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
      • Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".
      • Також журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, та навіть міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.
      • 6 січня Офіс генпрокурора сформував групу прокурорів, які координуватимуть розслідування вбивства мешканця Каховки в новорічну ніч, до якого може бути причетний поліцейський.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Вбивство у Каховці Поліція Новини Херсона Державне бюро розслідувань Вбивство Розслідування
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