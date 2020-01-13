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      Убийство в Каховке: уволили полицейского, который был свидетелем стрельбы

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      Уволили полицейского, который был свидетелем убийства в Каховке / dt.ua

      Уволили сотрудника Каховского отдела полиции, который был свидетелем стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Таковы результаты служебного расследования.

      Расследование полиция Херсонской области назначила в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, причастных к расследованию убийства, сообщили на сайте Нацполиции.

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      В результате расследования уволили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александра Портного. Он был неподалеку во время стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Данные по нему направили в Государственное бюро расследований.

      Каковы результаты расследования

      • руководство Каховского отдела полиции уволили с занимаемых должностей;
      • применено взыскание неполного служебного соответствия занимаемой должности в отношении дежурного отдела, сотрудников, находившихся в суточном наряде в день убийства, а также следователя, который расследовал убийство;
      • следователя и работника уголовного розыска, которые находились на вызове по убийству мужчины, уволили;
      • старшего инспектора, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволили.

      Что известно о стрельбе в Каховке

      • 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Предварительная причина – ревность. Позже последний скончался в больнице.
      • Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
      • Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина перед этим вместе "культурно отдыхали".
      • Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам подбить друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Расследования Убийство Криминальные новости Государственное бюро расследований Новости Херсона Полиция Убийство в Каховке
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