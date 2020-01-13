Убийство в Каховке: уволили полицейского, который был свидетелем стрельбы
Уволили сотрудника Каховского отдела полиции, который был свидетелем стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Таковы результаты служебного расследования.
Расследование полиция Херсонской области назначила в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, причастных к расследованию убийства, сообщили на сайте Нацполиции.
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В результате расследования уволили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александра Портного. Он был неподалеку во время стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Данные по нему направили в Государственное бюро расследований.
Каковы результаты расследования
- руководство Каховского отдела полиции уволили с занимаемых должностей;
- применено взыскание неполного служебного соответствия занимаемой должности в отношении дежурного отдела, сотрудников, находившихся в суточном наряде в день убийства, а также следователя, который расследовал убийство;
- следователя и работника уголовного розыска, которые находились на вызове по убийству мужчины, уволили;
- старшего инспектора, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволили.
Что известно о стрельбе в Каховке
- 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Предварительная причина – ревность. Позже последний скончался в больнице.
- Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
- Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина перед этим вместе "культурно отдыхали".
- Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам подбить друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.