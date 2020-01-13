Убийство в Каховке: уволили полицейского, который был свидетелем стрельбы

Уволили сотрудника Каховского отдела полиции, который был свидетелем стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Таковы результаты служебного расследования.

Расследование полиция Херсонской области назначила в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, причастных к расследованию убийства, сообщили на сайте Нацполиции.

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В результате расследования уволили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александра Портного. Он был неподалеку во время стрельбы, в результате которой скончался местный житель. Данные по нему направили в Государственное бюро расследований.

Каковы результаты расследования

руководство Каховского отдела полиции уволили с занимаемых должностей;

применено взыскание неполного служебного соответствия занимаемой должности в отношении дежурного отдела, сотрудников, находившихся в суточном наряде в день убийства, а также следователя, который расследовал убийство;

следователя и работника уголовного розыска, которые находились на вызове по убийству мужчины, уволили;

старшего инспектора, который на момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволили.

Что известно о стрельбе в Каховке