Вчені визначили, як правильно говорити з собаками

Експерти з університету Йорку визначили, що з собаками треба говорити так само, як і з маленькими дітьми, тобто вживаючи зменшувально-пестливі слова та ласкавий тон.

Фахівці провели кілька експериментів, зокрема, собака послухав двох незнайомих людей, пише The Telegraph. Один спікер зберігав незворушний тон та використовував нейтральні вирази, а інший говорив м'якше і називав собаку "хорошим хлопчиком" та іншими милими словами.

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Абсолютно усі собаки, які брали участь в експерименті, слухали другу людину з великою увагою і охочіше з нею грали.

За словами вчених, більшість людей і так змінюють тональність голосу і міміку, коли розмовляють з тваринами, проте експерименти показали, що висока тональність і особливий темп мови справді допомагають зміцнити зв'язок між людиною і її домашнім улюбленцем.