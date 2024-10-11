Удар по Одещині 10 жовтня: атака забрала 4 життя, серед загиблих – 16-річна дівчина
Джерело:Одеська ОВА
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилася Одеса.
Росія 10 жовтня вдарила по Одеському районі. Відомо, що внаслідок цього є загиблі.
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Загинули четверо людей
Ворог атакував Одещину балістичними ракетами. У Одеській ОВА уточнили, що загинуло четверо людей, серед яких підліток.
Крім цього, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.
Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули,
– мовиться в повідомленні.
Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
У Одеській ОВА висловили співчуття рідним та близьким загиблих. 24 Канал приєднується до співчуттів.
10 людей зазнали поранень та травм, девʼятеро постраждалих доставили до лікарні. Четверо людей у важкому стані.