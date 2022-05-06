Вдалося врятувати 50 жінок, дітей та літніх людей, – Верещук про евакуацію з "Азовсталі"

Сьогодні, 6 травня, Україна проводила евакуацію цивільних з "Азовсталі". Але, на жаль, не вдалося забрати маріупольців, які очікували на евакуацію поблизу Порт Сіті.

Все через те, що цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі". Евакуація проходила вкрай повільно, адже ворог порушував режим припинення вогню.

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Росіяни заважали евакуації

Поблизу заводу "Азовсталь" проходили бої та інші провокації. Евакуювати людей було складно, оскільки Росія порушувала режим припинення вогню.

Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію,

– заявила Верещук.

Евакуацію з Порт Сіті перенесли на 7 травня

Після евакуації людей з "Азовсталі" на зворотному шляху українська сторона повинна була забрати людей з точки збору на Порт Сіті. На жаль, цього не встигли зробити, тому що цілий день колона очікувала на евакуацію людей з заводу, де наразі точаться важкі бої.

Маріупольців, які хочуть покинути територію міста, просять перейти до Порт Сіті 7 травня о 17:00.

Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя. Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти,

– додала Верещук.

Евакуація маріупольців з "Азовсталі": головне

Понад місяць Україна та міжнародні партнери намагались домовитись з Путіним щодо евакуації людей з території заводу. І врешті завдяки міжнародному розголосу та політичному тиску ситуація зрушила з місця. Путіна "дав добро" ООН 26 квітня.

Перша евакуація відбулася 1 травня. Тоді з територію заводу забрали понад сотню цивільних людей – вони прибули до Запоріжжя. Кілька днів деталі операції тримали в таємниці, щоб плани не зірвались.

Ймовірно, це таки мало сенс. Оскільки після того, як 1 травня офіційно повідомили про евакуацію з заводу, попри оголошений режим тиші росіяни знову почали обстрілювати його будівлі. Попри те, що там досі перебували цивільні. 2 травня внаслідок бомбардування заводу загинули 2 цивільні жінки. Тоді ж бійці полку "Азов" дістали з-під завалів близько сотні громадян, серед яких літні люди й діти. 3 травня росіяни розпочали сильно штурмувати "Азовсталь", а 4 травня вже прорвалися на територію заводу.

Паралельно з цими подіями, у Бердянську окупанти заблокували більшу частину автобусів з евакуйованими маріупольцями. У заручниках ситуації опинилися близько 2 тисячі мирних мешканців міста. Через обстріли їхня евакуація до Запоріжжя постійно зривалася.

Уранці 3 травня Вадим Бойченко повідомив, що частина колони таки змогла вирушити до Запоріжжя.

Зранку 6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого міста вдалось вивезти близько 500 маріупольців.

При цьому захисники міста нагадують, що потрібно терміново забрати й поранених військових, яких близько 500. Вони помирають у страшних муках, адже не мають належного лікування. Крім того, потрібно вивезти тіла загиблих героїв, щоб Україна могла попрощатись з ними.

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