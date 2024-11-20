Чи збирається Росія застосувати ядерну зброю в Україні: що кажуть у США

Путін змінив ядерну доктрину Росії у зв'язку з наданням Україні дозволу на далекобійні удари. Тепер у світі обговорюють, чи може диктатор ударити по Україні ядерною зброєю.

Відповідь оборонного відомства США повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на заступницю прессекретаря Пентагону Сабріну Сінгх, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Пентагоні про можливі удари росіян ядерною зброєю

У нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України, і ми також не бачимо жодних змін, які необхідно внести до нашої власної ядерної політики,

– вважають там.

Як реагують у світі на погрози Путіна

Раніше в США заявили, що не здивовані зміною ядерної доктрини Кремля. Але запроваджувати зміни не збираються.

Жозеп Боррель сказав, що дозвіл для України бити вглиб Росії усе ж досить обмежений. "Я не бачу зв'язку між рішенням президента Джо Байдена і гіпотетичною ядерною війною. Я сказав, що безвідповідально говорити про використання загрози ядерної зброї", – підкреслив він.

А от Ердоган заявив, що Росія "повинна мати можливість захищатися".