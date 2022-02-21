Вдарять по банках: Білий дім підготував перший пакет санкцій проти Росії, – ЗМІ

Білий дім вже підготував перший пакет санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону фінансовим установам США обробляти транзакції для російських банків.

Таку інформацію поширює агентство з посиланням на власні джерела. Санкції планують застосувати лише у разі вторгнення Росії в Україну.

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Що передбачають нові обмеження

За даними агентства, санкції націлені на те, щоб завдати шкоди російській економіці, розірвавши між американськими та цільовими російськими банками кореспондентські зв'язки, що лежать в основі глобальних грошових потоків.

Обмеження можуть запровадити проти російських банків, зокрема:

"Ощадбанку",

ВТБ,

"Газпромбанку".

Проте остаточного списку ще немає. Також США можуть внести до чорного списку певних росіян та компанії, тобто фактично:

виключити їх з американської банківської системи,

заборонити їм торгівлю з американцями,

заморозити їхні активи у США.

Що відомо про санкції проти Росії

Міжнародна спільнота наголошує, що заходи щодо держави-агресорки завдадуть їй "непоправних втрат". Однак вводити превентивні санкції ні Європа, ні Вашингтон не хочуть. Обмеження там обіцяють запровадити, якщо Росія піде на вторгнення.

Раніше у Британії заявили, що погодили з партнерами по G7 і Європейському Союзу санкції проти Росії.

У США також неодноразово інформували про напрацювання обмежень щодо Москви. Вони, зокрема, стосуватимуться "Північного потоку-2", а також самого Володимира Путіна та його оточення. Віцепрезидентка Камала Гарріс у Мюнхені запевнила, що санкції будуть не лише економічними.

Президент США Джо Байден у своєму зверненні 16 лютого попередив про запровадження потужних санкцій в експортній та фінансовій сферах у разі вторгнення Росії в Україну. Раніше він припустив, що санкції можуть торкнутися особисто президента Володимира Путіна. У Кремлі такий сценарій прирівняли до розриву стосунків.

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