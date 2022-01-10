Вдають, ніби довкола всі ідіоти, – Шабунін про спецперевірку САП

Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на антикорупційного прокурора. Такі дії є незаконними.

Питання навіть не в тому, щодо кого почали відповідну перевірку. Про це зауважив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Шабунін: Рішення є незаконним

За його словами, законом не передбачена повторна спецперевірка в цьому процесі. Про це Національне агентство з питань запобігання корупції прямо написало в офіційному роз'ясненні.

Вони просто вдають, ніби всі навколо ідіоти. У США сидять ідіоти?

– наголосив Шабунін.

Він зауважив, що комісія не ухвалювала рішення про спецперевірку. Такі дії Офісу генпрокурора, підконтрольному Володимиру Зеленському, є незаконними.

Повний випуск інтерв'ю з Віталієм Шабуніним: дивіться відео



"У незаконних діях є гарантоване скасування судом результатів конкурсів", – додав голова ЦПК.

Головне про ситуацію в САП

Понад рік не можуть призначити в Україні головного антикорупційного прокурора.

Вже вкотре голосування провалюють через різні причини: члени не приходять на засідання і просто не вистачає голосів.

Відповідно до результатів конкурсу, головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обрали детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка.

У посольстві США розчаровані ситуацією, яка сталася. Там надіються, що невдовзі антикорупційного прокурора все ж призначать.

Через таку ситуацію довкола САП наша держава може залишитися без допомоги міжнародних партнерів – військової та фінансової.

Реакція влади на зрив конкурсу на керівника САП: дивіться відео