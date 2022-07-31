Вдруге за ніч Миколаїв атакують: людей просять не виходити на вулицю

російські окупанти вдруге за ніч почали гатити по Миколаєву. Місцевих жителів закликали не наражатися на небезпеку і не виходити на вулицю.

Одразу після оголошення повітряної тривоги місцеві також чули вибухи. Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що окупанти нещадно гатили по місту.

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окупанти знову обстрілюють Миколаїв

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 1:01. Приблизно через 3 хвилини у місті почули потужні вибухи. За словами Сєнкевича, в Миколаєві були "прильоти" касетних боєприпасів. Вибухова хвиля та уламки снарядів пошкодили житлові будинки, а в місцях влучань розпочалися пожежі.

Через 4 години після цього повітряна тривога в області досі тривала, адже загроза повторного ворожого обстрілу нікуди не зникла. окупанти вирішили продовжувати тероризувати мирних жителів та знову почали гатити по Миколаєву.

Знову потужні вибухи лунають у місті! Не виходьте на вулицю!

– закликав міський голова.

Зауважте, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укриттях. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.

Якщо в помешканні або поблизу укриття немає, рятувальники рекомендують скористатися правилом двох стін. Для цього потрібно заховатися у кімнаті без вікон всередині квартири чи будинку та перебувати біля опорної стіни.

Коротко про попередній обстріл Миколаєва

Вночі 30 липня у Миколаєві вчергове оголосили повітряну тривогу. В місті також почали лунати потужні вибухи.

Згодом голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що росіяни випустили по житлових районах міста 10 ракет.

загарбники били з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що пошкоджень зазнали щонайменше 4 багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали шестеро мирних жителів, а одна людина загинула.

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Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото, відео чи повідомляти адреси влучань ворожих снарядів та ракет. Адже це лише грає на руку ворогу – так окупантам легше коригувати вогонь.