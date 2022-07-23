Вдруге за ніч масові тривоги: "червона" вся Україна, вибухи у Миколаєві, Кропивницькому

У всіх українських областях оголосили про повітряну тривогу. У Миколаєві після сирени люди почули вибухи.

Спочатку, орієнтовно о 04:10 23 липня, тривогу оголосили у Харкові. Перед цим тривоги в Україні лунали орієнтовно в 2 годині ночі, тоді була загроза атаки з неба в багатьох областях.

Зауважте Для чого росія береже високоточні ракети "Кинджал": думка військового експерта

У всіх областях оголосили про повітряну тривогу

Сирени увімкнули на:

Миколаївщині;

Одещині;

Запоріжжі;

Дніпропетровщині;

Донеччині;

Харківщині;

Полтавщині;

Сумщині;

Кіровоградщині;

Черкащині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Київщині та всіх інших областях.

Тільки на Луганщині тривога продовжується ще з 2 квітня. Натомість на Херсонщині та в тимчасово окупованому Криму сирени не лунають, адже ці території тимчасово окуповані росією.

У Миколаєві пролунали вибухи

Місцеві жителі почули вибухи орієнтовно о 04:20 23 липня.

В Миколаєві вибухи,

– повідомило Суспільне.

Станом на 04:44 23 липня ніяких деталей українська влада не надала. Ба більше, орієнтовно о 5 ранку 23 липня, ЗМІ повідомили про вибухи в Кропивницькому.

Коротко про обстріли росії і Україні

Дивіться також – військовослужбовець ЗСУ Євген Карась заявив, що окупанти вже не врятують свої склади: відео