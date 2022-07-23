Вдруге за ніч масові тривоги: "червона" вся Україна, вибухи у Миколаєві, Кропивницькому

23 липня 2022 , 04:23
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У всіх українських областях оголосили про повітряну тривогу. У Миколаєві після сирени люди почули вибухи.

Спочатку, орієнтовно о 04:10 23 липня, тривогу оголосили у Харкові. Перед цим тривоги в Україні лунали орієнтовно в 2 годині ночі, тоді була загроза атаки з неба в багатьох областях.

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У всіх областях оголосили про повітряну тривогу

Сирени увімкнули на:

  • Миколаївщині;
  • Одещині;
  • Запоріжжі;
  • Дніпропетровщині;
  • Донеччині;
  • Харківщині;
  • Полтавщині;
  • Сумщині;
  • Кіровоградщині;
  • Черкащині;
  • Житомирщині;
  • Чернігівщині;
  • Київщині та всіх інших областях.

Тільки на Луганщині тривога продовжується ще з 2 квітня. Натомість на Херсонщині та в тимчасово окупованому Криму сирени не лунають, адже ці території тимчасово окуповані росією.

У Миколаєві пролунали вибухи

Місцеві жителі почули вибухи орієнтовно о 04:20 23 липня.

В Миколаєві вибухи,
– повідомило Суспільне.  

Станом на 04:44 23 липня ніяких деталей українська влада не надала. Ба більше, орієнтовно о 5 ранку 23 липня, ЗМІ повідомили про вибухи в Кропивницькому. 

Коротко про обстріли росії і Україні

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Автор: Діана Квасневська