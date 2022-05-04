Вдруге за вечір: у більшості регіонів України – повітряна тривога

У більшості регіонів України вдруге за вечір 4 травня лунає повітряна тривога. Станом на 22:16 про небезпеку попереджають жителів західних та центральних областей.

Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.

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Про небезпеку станом на 22:16 попереджають жителів:

Закарпаття;

Буковини;

Львівської області;

Тернопільської області;

Івано-Франківської області;

Хмельницької області;

Рівненської області;

Волинської області;

Київської області;

Вінницької області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Кіровоградської області;

Черкаської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Луганської області.

Ракетний удар по Дніпру

Близько 20:00 4 травня про повітряну тривогу повідомили майже у всіх областях України. Під час цієї тривоги російські окупанти вдарили по Дніпру.

Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив про два ракетні удари. Одну з ракет вдалося збити ППО. Друга – влучила у залізничну інфраструктуру. За словами Різниченка, постраждалих, на щастя, немає. Водночас ворог завдав руйнувань. Рух потягів довелося зупинити.

На Київщині збили ракету

Поблизу села Требухів увечері 4 травня ППО збила ракету. Її залишки впали у поле. На щастя, постраждалих немає. Будинки у селі – не пошкоджені.

Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках

Олексій Арестович – радник голови Офісу Президента – повідомив, що станом на 4 травня російські загарбники намагаються наступати на трьох напрямках. Українські захисники та захисниці продовжують боротися за рідну землю та завдати ворогу втрат.

Наразі загарбники наступають на таких напрямках:

Ізюмський;

Запорізький;

Херсонський.

Арестович зауважив, що просуватися окупантам не вдається. Завдяки українським героям, російські загарбники не можуть досягнути завдань, які ставить перед ними керівництво.

Радник голови ОП наголосив: війна – кривава справа. Перемога здобувається дорогою ціною. Арестович заявив, що навіть зі зброєю США попереду – кілька місяців важкої боротьби на полі бою. Українські захисники та захисниці вже використовують Switchblade (БПЛА), а також – артилерію, які передали країни Заходу.