Вдруге за вечір: у більшості регіонів України – повітряна тривога
У більшості регіонів України вдруге за вечір 4 травня лунає повітряна тривога. Станом на 22:16 про небезпеку попереджають жителів західних та центральних областей.
Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя.
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Про небезпеку станом на 22:16 попереджають жителів:
- Закарпаття;
- Буковини;
- Львівської області;
- Тернопільської області;
- Івано-Франківської області;
- Хмельницької області;
- Рівненської області;
- Волинської області;
- Київської області;
- Вінницької області;
- Миколаївської області;
- Одеської області;
- Кіровоградської області;
- Черкаської області;
- Чернігівської області;
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Луганської області.
Ракетний удар по Дніпру
Близько 20:00 4 травня про повітряну тривогу повідомили майже у всіх областях України. Під час цієї тривоги російські окупанти вдарили по Дніпру.
Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив про два ракетні удари. Одну з ракет вдалося збити ППО. Друга – влучила у залізничну інфраструктуру. За словами Різниченка, постраждалих, на щастя, немає. Водночас ворог завдав руйнувань. Рух потягів довелося зупинити.
На Київщині збили ракету
Поблизу села Требухів увечері 4 травня ППО збила ракету. Її залишки впали у поле. На щастя, постраждалих немає. Будинки у селі – не пошкоджені.
Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках
Олексій Арестович – радник голови Офісу Президента – повідомив, що станом на 4 травня російські загарбники намагаються наступати на трьох напрямках. Українські захисники та захисниці продовжують боротися за рідну землю та завдати ворогу втрат.
Наразі загарбники наступають на таких напрямках:
- Ізюмський;
- Запорізький;
- Херсонський.
Арестович зауважив, що просуватися окупантам не вдається. Завдяки українським героям, російські загарбники не можуть досягнути завдань, які ставить перед ними керівництво.
Радник голови ОП наголосив: війна – кривава справа. Перемога здобувається дорогою ціною. Арестович заявив, що навіть зі зброєю США попереду – кілька місяців важкої боротьби на полі бою. Українські захисники та захисниці вже використовують Switchblade (БПЛА), а також – артилерію, які передали країни Заходу.