Вдячні усім, хто надсилає світу та Росії важливі сигнали, – Зеленський про візит Пелосі

До Києва прибула спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона обговорила з президентом Володимиром Зеленським питання допомоги для України.

Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні 1 травня. Він зазначив, що Пелосі завітала з делегацією Конгресу.

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"Ми вдячні усім партнерам, хто надсилає світу і Росії такі важливі потужні сигнали підтримки України, відвідуючи нашу столицю в цих умовах і в такий складний час", – сказав президент.

Що обговорили

За словами Зеленського, він мав зі спікеркою чотири години предметних перемовин. Мовилось про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику та політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки.

США допоможе відстояти свободу

Президент висловив вдячність за історичне рішення надати для України історичну програму ленд-лізу. Він наголосив, що це одного разу вже допомогло відстояти свободу в Європі.

Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу і допомогти в боротьбі за свободу,

– сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що США готує для України великий пакет допомоги. Його вартість становить 33 мільярди доларів. Крім цього, Зеленський та Пелосі обговорили посилення санкцій проти Росії.

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Візит Пелосі до України: що відомо

Пані посол України у США Оксана Маркарова вважає, що візит Пелосі був символічним. Дипломатка заявила, що світ немає сумнівів у перемозі України.

Зеленський сказав, що такий жест США свідчить про те, що вони є лідерами підтримки України.

Президент також відзначив, що Пелосі особисто сприяє зміцненню співпраці між Україною та США. Він нагородив спікерку орденом княгині Ольги.

Після візиту Пелосі поїхала у Жешув, що у Польщі. Вона заявила, що США та НАТО стоятимуть з Україною до перемоги.

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