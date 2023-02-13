Максимально відверта розмова, потрібна Макрону і Шольцу: деталі вечері 3 лідерів в Парижі

Зустріч трьох лідерів у Парижі за участі Президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Німеччини Олафа Шольца була відвертою та потрібною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону розкрив деякі деталі зустрічі лідерів тет-а-тет.

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Візит в Париж і вечеря втрьох, сам на сам, де були президент України, президент Франції та прем'єр Німеччини. Я найменше можу сказати про цей сегмент, але я не маю жодних сумніві, що на цій вечері всі один одного максимально зрозуміли: куди ми йдемо і що нам потрібно,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Зауважимо, в Офісі Президента анонсували "приємні сюрпризи" для нашого народу після зустрічі президента з європейськими лідерами.

Про що могли говорити "за зачиненими дверима"

Видання Bild писало, що Володимир Зеленський під час вечірньої зустрічі у Парижі з канцлером Німеччини та президентом Франції наголосив, що Україні життєво необхідне важке далекобійне озброєння та винищувачі.

Від цього, за словами глави української держави, напряму залежить тривалість кровопролитної війни, яку розпочала Росія.

Повідомляють, що на це президент Франції відповів, що Росія ні в якому разі не має виграти цю війну. Українського лідера запевнили, що і Париж і Берлін надаватимуть військову допомогу українському народу до переможного кінця.

Водночас Шольц зауважив, що саміт Євросоюзу "надішле потужний сигнал солідарності з Києвом".

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