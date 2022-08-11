Ведемо постійний діалог з Туреччиною, – Подоляк про позицію Ердогана щодо росії
Туреччина є надійним партнером України у низці проєктів. Водночас турецький лідер Реджеп Ердоган продовжує вести переговори з путіним, керуючись суто прагматичними міркуваннями.
МЗС та розвідка чітко це відстежують, Україна веде постійний діалог з Туреччиною. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.
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Аналітичні здібності путіна дуже низькі
"путін не розуміє, якщо сьогодні певні промоакції з іншими країнами вдаються, і вони можуть про щось домовитися, це все одно дорога вниз. Ці промоакції набагато дорожчі, ніж могли бути для нормальної країни. Вони вже зменшуються в обсязі", – пояснив радник голови ОП.
Ба більше, для цих країн, як наголосив Подоляк, поступово пропонуються альтернативи. Тому путін матиме все менше і менше можливостей з кимось про щось домовлятися.
Це об'єктивна реальність, яку він не усвідомлює. Адже якщо ти живеш в образі Олександра Невського – ти точно не живеш в сучасному світі,
– підсумував Подоляк.
Позиція Туреччини у війні: коротко
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав кремлівського диктатора владіміра путіна у сочі. Перемовини за закритими дверима тривали 4 години. Лідери говорили про українське зерно, нарощення обсягів торгівлі росії та Туреччини, взаємодію у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві. Крім того, Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями.
- Ердоган переконаний, що турецька дипломатія успішно виконує роль посередника у російсько-українській війні. Так, він знову запропонував путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині.
- На думку політолога Олега Саакяна, Туреччина не зацікавлена у посиленні росії. В Ердогана винятково прагматичний підхід.
- Натомість турецька компанія Baykar, яка виготовляє БПЛА Bayraktar, навідріз відмовилася працювати з окупантами. Вона пообіцяла, що жодного їхнього безпілотника в росіян не буде.
- Окрім цього, в Україні збираються побудувати завод з виробництва "Байрактарів". Дипломати запевняють, що плани не змінились.
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