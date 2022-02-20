Ведуть вогонь по населених пунктах: окупанти підірвали автомобіль СЦКК – відео з місця

20 лютого 2022 , 18:13
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Джерело:

Штаб ООС

Російські найманці на Донбасі продовжують атакувати українські позиції. Станом на 17:00 20 лютого, бойовики 53 рази порушили режим припинення вогню.

У 50 з 53 випадків окупанти використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок атак один український захисник зазнав поранення. Зараз він у лікарні, його стан оцінюють як задовільний.

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Де атакували бойовики

Російські окупанти відкривали вогонь у десятках напрямків. Зокрема під обстріли потрапили наступні населені пункти:

  • Луганське (5 разів);
  • Красногорівка (4 рази);
  • Авдіївка (тричі);
  • Старогнатівка (тричі);
  • Опитне (тричі);
  • Новогнатівка (тричі);
  • Новотошківське (тричі);
  • Гранітне (двічі);
  • Піски (двічі);
  • Щастя (двічі);
  • Світлодарськ (двічі);
  • Південне (двічі);
  • Калинове (двічі);
  • Артема;
  • Тарамчук;
  • Старомихайлівка;
  • Золоте;
  • Новотроїцьке;
  • Троїцьке;
  • Причепилівка;
  • Павлопіль;
  • Болотне;
  • Кримське;
  • Лопаскіне;
  • Новогригорівка;
  • Трудівське;
  • Мар'їнка;
  • Миколаївка;
  • Новозванівка;
  • Богданівка.

Під час атаки поблизу Щастя бойовики підірвали автомобіль Спеціального центру контролю й координації. Під час атаки бойовики станкові протитанкові та автоматичні гранатомети й міномети калібру 120 міліметрів. Також бойовики стріляли з великокаліберних гранатометів. 

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  • Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі є нібито максимально напруженою, тому, за його словами, "найменша іскра може викликати непоправні наслідки для України".
  • Воронезька область. куди окупанти звозять людей, оголосила режим надзвичайної ситуації.
  • Бойовики у Луганську просто з вулиць забирають чоловіків під приводом "мобілізації".
  • Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Сторони домовилися про термінове проведення засідання ТКГ.

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Автор: Іван Магуряк