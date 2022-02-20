Ведуть вогонь по населених пунктах: окупанти підірвали автомобіль СЦКК – відео з місця

Російські найманці на Донбасі продовжують атакувати українські позиції. Станом на 17:00 20 лютого, бойовики 53 рази порушили режим припинення вогню.

У 50 з 53 випадків окупанти використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок атак один український захисник зазнав поранення. Зараз він у лікарні, його стан оцінюють як задовільний.

Зверніть увагу У Луганську бойовики забирають чоловіків з вулиць і саджають в автобуси, – соцмережі

Де атакували бойовики

Російські окупанти відкривали вогонь у десятках напрямків. Зокрема під обстріли потрапили наступні населені пункти:

Луганське (5 разів);

Красногорівка (4 рази);

Авдіївка (тричі);

Старогнатівка (тричі);

Опитне (тричі);

Новогнатівка (тричі);

Новотошківське (тричі);

Гранітне (двічі);

Піски (двічі);

Щастя (двічі);

Світлодарськ (двічі);

Південне (двічі);

Калинове (двічі);

Артема;

Тарамчук;

Старомихайлівка;

Золоте;

Новотроїцьке;

Троїцьке;

Причепилівка;

Павлопіль;

Болотне;

Кримське;

Лопаскіне;

Новогригорівка;

Трудівське;

Мар'їнка;

Миколаївка;

Новозванівка;

Богданівка.

Під час атаки поблизу Щастя бойовики підірвали автомобіль Спеціального центру контролю й координації. Під час атаки бойовики станкові протитанкові та автоматичні гранатомети й міномети калібру 120 міліметрів. Також бойовики стріляли з великокаліберних гранатометів.

Бойовики підірвали автомобіль СЦКК: дивіться відео

Загострення на Донбасі: останні новини

Спільні військові навчання Росії й Білорусі, під приводом яких Кремль стягував до наших кордонів, мали б завершитися 20 лютого. Однак Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили продовжити їх через "загрозу на кордонах".

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі є нібито максимально напруженою, тому, за його словами, "найменша іскра може викликати непоправні наслідки для України".

Воронезька область. куди окупанти звозять людей, оголосила режим надзвичайної ситуації.

Бойовики у Луганську просто з вулиць забирають чоловіків під приводом "мобілізації".

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Сторони домовилися про термінове проведення засідання ТКГ.

Росія готує провокації: дивіться відео