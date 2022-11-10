Велика Британія допоможе Україні пережити зиму: Зеленський поспілкувався з Сунаком

Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили різнобічну оборонну підтримку України.

Про це Володимир Зеленський написав 10 листопада. Він розповів про напрямки допомоги, які обговорив з Сунаком.

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"Зокрема, поспілкувалися про допомогу в проходженні зимового періоду. Також підтримали продовження зернової ініціативи й узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", – написав Зеленський.

Допомога від британців

Парламент Великої Британії оголосив про нову допомогу для українських бійців. Зокрема, українці отримають комплект зимового спорядження. Відомо про 12 тисяч додаткових спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом.

Загалом до середини грудня Сполучене Королівство обіцяло понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів. Це доповнення до 7 тисяч комплектів для нормальної холодної погоди, які новобранці отримують під час операції "Інтерфлекс". Мовиться про програму підготовки Збройних сил України, яку започаткувала Велика Британія. Інструктори з Британії перевіряють новобранців на готовність до бойових дій.

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