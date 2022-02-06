Велика Британія направила 100 спецпризначенців в Україну, – ЗМІ

В Україну з Великої Британії відправили близько сотні спецпризначенців. За інформацією британських ЗМІ, елітні підрозділи тренуватимуть українських військових – через загрозу російського вторгнення.

Таку інформацію The Mirror отримала від своїх джерел серед британських військових. В Україну начебто направили британських військових з SAS, SBS, спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецназу.

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Спецпризначенці мають виступати у ролі військових радників

Британці в Україні виступають в ролі військових радників. Зокрема, пишуть ЗМІ, вони навчають українські спецпідрозділи тактиці боротьби з бойовиками, а також снайперській та диверсійній роботі.

До регіону направлено спецпідрозділ Великої Британії, щоб допомогти та порадити українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам,

– повідомило джерело The Mirror.

Надати українцям військову допомогу Лондон зміг, адже британський контингент вивели з Афганістану. Наразі війська SAS і SBS ще перебувають в Сирії та Іраку, проте їхня кількість там невелика.

Тим часом 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.

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Позиція Великої Британії щодо загрози на українському кордоні:

Прем'єр Британії Борис Джонсон обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном санкції проти Росії у випадку нападу Росії.

В британському МЗС пояснили, що дії Росії є загрозливими, проте Лондон готовий діалогу.

У Британії запевняють, що автоматично застосують санкції, якщо російські військові перетнуть український кордон.

Після офіційного візиту до Києва прем'єр-міністр Джонсон записав відео на підтримку України.

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