Є переваги для Європи, – політолог про навчання та можливу передачу F-16

Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до країн Європи, аби домовитися про створення авіаційної коаліції для захисту українського неба. Прем'єр-міністр великої Британії Ріші Сунак запевнив, що країна влітку почне тренувати українських пілотів на винищувачах типу F-16.

Такі заяви без попередніх погоджень зі Сполученими Штатами Америки навряд можливі. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Так побудована дипломатія між країнами – вони спочатку обговорюють питання, а коли розуміють, яке буде бачення і механізм реалізації цього питання на практиці, починають робити певні заяви, наголосив політолог.

Заяви європейських країн та українських лідерів про те, що рішення про передачу винищувачів виходить на фінішну пряму говорить про те, що ключових моментів у перемовинах, які тривають досить довго, уже досягнуто. І тепер справа за реалізацією.

Переваги для партнерів

Рейтерович пояснив, що вибір винищувачів F-16 для передачі Україні є досить мотивованим. Адже вони є на озброєнні практично усіх країн-членкинь НАТО та ЄС.

Тут є ще логіка така, що для багатьох країн на сьогодні, особливо на фоні російської агресії вкрай актуальним є питання обміну свого повітряного флоту на більш нові моделі. Історія з Україною може в цьому плані допомогти,

– зауважив аналітик.

З одного боку, союзники зможуть надати серйозну допомогу Україні, оскільки ці винищувачі досить нові і за якістю переважають російські аналоги. Ба більше, їх можна використовувати тут і зараз, адже вони мають всі необхідні запаси компонентів та озброєння.

З іншого боку, ці країни сподіваються, що вони так зможуть пришвидшити процес надання собі трохи кращих винищувачів, більш нового покоління, які є у США. Такі процеси є нормальними і характерними для різних конфліктів та воєн, що відбувалися раніше, підкреслив Рейтерович.

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Сюрприз для росіян

Зараз питання стоїть лише у даті передачі та кількості цих винищувачів. Політолог згадав слова Юрія Ігната, що для захисту українського неба нашій державі необхідно близько 200 винищувачів. Він припустив, що зараз мовиться уже про розв'язання стратегічного питання.

Історія з винищувачами може розвиватися дещо іншим шляхом, аніж історія з передачею танків. Рейтерович вважає, що довгої епопеї з кількістю винищувачів не буде, їх можуть відправити одразу в достатній кількості.

Причому росіяни про це дізнаються тоді, коли з цих винищувачів їм уже безпосередньо щось прилетить до окопів або де вони будуть перебувати в цей період,

– резюмував аналітик.

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