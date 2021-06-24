Велика Британія показала, що не дослухатиметься до істерик Росії, – Самусь про "обстріл" есмінця

У Великій Британії заявили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту у Чорному морі. Країна показала, що не дослухатиметься до істерик Кремля.

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів, що британський есмінець користувався своїм правом мирного проходу через територіальні води України. Однак чомусь це стало проблемою саме для Росії.

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Росія фактично проявила військову агресію

За словами Самуся, розповіді Росії про те, що вона справді намагалася нанести вогневе ураження британському есмінцю – це вже занадто. Згідно з міжнародним морським правом, військовий корабель є недоторканним об'єктом, тому нанесення удару по ньому означає фактично військову агресію.

Якби Росія влучила у британський есмінець своєю зброєю, то це означало б оголошення війни між нею та Великою Британією. На думку Самуся, навряд чи російська держава зараз до цього готова.

Велика Британія таким чином продемонструвала свою позицію. Там чітко заявляють, що Крим – це Україна, море довкола Криму – українські води й що Велика Британія не буде взагалі дослухатися до якихось істерик Росії стосовно того, що це, виявляється, російські води,

– заявив він.

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Як зауважив Самусь, ця ситуація є лакмусовим папірцем, який показує, що насправді відбувається у Чорному морі. Він зауважив, що коли Росія окупувала Крим, то одночасно захопила величезні морські простори.

Тепер держава-агресор вважає їх своїми, намагаючись встановити нові кордони та лінії розмежування.

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