У знак солідарності з Україною Велика Британія перекине кораблі в Чорне море, – ЗМІ

Велика Британія наступного місяця відправить до Чорного моря два військові кораблі. Країна робить це на знак солідарності з Україною на тлі нарощування військ Росії.
Джерело:The Sunday Times
Британське видання публікує інформацію, посилаючись на власні джерела у військово-морських силах Великої Британії. Кораблі перекинуть з Середземного моря.
До слова Невиправданий вчинок, – у НАТО відреагували на план Росії закрити акваторію Чорного моря
"Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО в регіоні після того, як президент Байден вирішив скасувати розміщення двох американських військових кораблів у Чорному морі минулого тижня, побоюючись ескалації кризи внаслідок нагромадження Росією війська", – пише видання.
Які кораблі Велика Британія відправить у Чорне море
Мовиться про два військові кораблі:
- есмінець типу 45, який озброєний зенітними ракетами;
- фрегат типу 23.
Кораблі відокремляться від групи авіаносців Королівського флоту в Середземному морі та через протоку Босфору попрямують у Чорне море.
Видання пише, що на судні "Королева Єлизавета" в бойовій готовності будуть гелікоптери для боротьби з підводними човнами та винищувачі-бомбардувальники.
Коротко про загострення ситуації в Чорному морі
- Ще вкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягує армію до кордонів з Україною. Згодом країна-агресорка почала переправляти техніку до окупованого Криму.
- 9 квітня в США повідомили, що через скупчення російських військ біля кордонів України, скерують два американські військові кораблі у Чорне море.
- Тоді ж стало відомо, що Росія перекидає в Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії. Нібито для "залікових навчань".
- Згодом в США передумали. Пояснили, що прийняли це рішення, "щоб не спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією".
- 15 квітня Росія заявила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань. Мовиться про закриття до жовтня 2021 року.
- У МЗС України заявили, що чергова спроба порушення норм і принципів міжнародного права.