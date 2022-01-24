Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України. Раніше дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів дали США.

Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецької та Луганської в цілому спокійна, зазначили у Лондоні.Проте половина співробітників дипустанови повернеться на батьківщину.

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Посольство продовжить роботу

Частину співробітників посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу,

– мовиться у повідомленні британського уряду.

Також британцям радять утриматись від подорожей Україною, окрім необхідних. Тим людям, які відвідують українські регіони, слід ретельно стежити за повідомленнями та бути готовими змінити свої плани.

Британцям радять поки не відвідувати Україну

Поновлення військових дій будь-де в Україні значно зменшить можливості посольства Великої Британії в Києві надавати консульську підтримку,

– зазначили в пресслужбі уряду.

Британцям, які перебувають на українській території, радять зареєструватись у дипустановах та уникати масових демонстрацій.

Як інформує BBC , за словами чиновників, жодних погроз британські дипломати не отримували. Відкликання стосується виключно загрози російського вторгнення в Україну.

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ЄС поки своїх представників не відкликатиме

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив, що ЄС поки з України своїх дипломатів не відкликатиме та їхні родини не евакуйовуватиме. У Брюсселі хочуть почути аргументи держсекретаря США Ентоні Блінкена. Він має вийти на зв'язок з міністрами закордонних справ ЄС.

Поки що причини для евакуації диппрацівників Боррель не бачить, саме тому він хоче почути аргументи Блінкена.

США дозволили своїм дипломатам "добровільний виїзд"

Зазначимо, що 23 січня Держдеп повідомив про евакуацію родин дипломатів з української території. Також самим працівникам дали дозвіл на "добровільний виїзд".

В МЗС України вважають що цей крок – передчасний та проявом надмірної перестороги.

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Що ще відомо про евакуацію іноземних дипломатів:

Естонія повідомила, що наразі не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва.

Посол країни назвав ситуацію спокійною і зазначив, що не бачить причин для паніки.

Щодо рішення США Каймо Кууск додав, що американці – обережніші, ніж інші.

Дивіться відео про рішення Держдепу щодо американських дипломатів: