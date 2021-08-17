Велика Британія відправить своїх військових у Кабул та скличе засідання G7

Велика Британія відправить до Афганістану 200 військовослужбовців для допомоги в евакуації. Додаткові британські сили будуть направлені в регіон, якщо буде потрібно протистояти "Талібану".

Загалом кількість британських військових в Афганістані має зрости до 900 осіб. Зараз там перебуває 100 військовослужбовців.

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Велика Британія готується до різних поворотів

Присутність британських військ в Афганістані потрібна для безпечної евакуації іноземців та афганців, які хочуть покинути країну. Однак Сполучене Королівство розглядає різні сценарії подій. На випадок конфлікту між "Талібаном" та іншими країнами світу, чи загалом виникнення надзвичайних ситуацій, британські військові будуть знаходитися в регіоні.

Де саме Велика Британія розмістить військові сили – поки не повідомляють.

Також найближчим часом уряд країни відправить ще 600 військовослужбовців безпосередньо до Афганістану.

Борис Джонсон пропонує скликати засідання G7

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонних переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив про необхідність скликати засідання "Великої сімки" для обговорення ситуації в Афганістані.

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Засідання країн у форматі відеоконференції відбудеться найближчим часом. Точної дати поки не повідомляють.

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