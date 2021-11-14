Велика Британія закликала Євросоюз бойкотувати "Північний потік-2"

МЗС Великої Британії закликало Євросоюз заблокувати російський газогін "Північний потік-2". Зокрема тому, що це може підірвати європейську безпеку.

Глава МЗС Британії закликала зміцнювати зв'язки з надійними партнерами. Про це Елізабет Трасс повідомила в інтерв'ю 13 листопада.

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Велика Британія закликала бойкотувати "Північний потік-2"

Це (газопровід – 24 канал) ризикує підірвати європейську безпеку, давши змогу Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, попри пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів,

– пояснила Трасс.

Політикиня додала, що хоче, щоб "до нас приєднались усі наші друзі в Європі".

Елізабет Трасс пояснила, що "це означає виступити разом, наприклад, проти експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

На думку глави МЗС Великої Британії, варто поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з тими країнами, які слідують правилам та дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

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