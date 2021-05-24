Велика Британія закриває авіасполучення з Білоруссю та вводить нові санкції

Уряд Великої Британії 24 травня ввів нові санкції проти Білорусі. Крім того, держава планує закрити авіапростір з країною.
Так британська влада відреагувала на затримання у Мінську засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Лондон засудив цинічні дії білоруської влади.
Важливо Зеленський доручив підготувати зупинку авіасполучення з Білоруссю
Реакція Великої Британії на затримання Протасевича
Після вимушеної диверсії літака Ryanair у Мінську, я доручив авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі заради безпеки пасажирів. Я також призупинив дію дозволу на польоти для білоруської компанії "Белавія",
– заявив міністр транспорту Грант Шеппс.
Крім того, Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.
За словами британського міністра закордонних справ Домініка Рааба, Лондон захищає свободу ЗМІ, підтримує міжнародне право та безпеку міжнародної авіації, пише The Guardian.Зверніть увагу! 23 травня пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса посадили у Мінську. Це трапилося після того, як білоруські диспетчери заявили, що літак замінували. Силовики затримали пасажирів – активіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Опозиціонеру у Білорусі загрожує ув'язнення до 15 років. Все тому, що під час протестів у Білорусі він правдиво висвітлював інформацію про жорстокі затримання силовиків.
Як світ реагує на затримання Протасевича
- Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі звинуватив режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у "повітряному піратстві".
- США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія та Польща засудили затримання Протасевича.
- НАТО та ЄС закликали негайно звільнити засновника телеграм-каналу NEXTA.
- Інцидент внесли у порядок денний саміту Євросоюзу 24 травня.