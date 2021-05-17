Велика і детальна розмова, – в ОП розповіли про майбутню пресконференцію Зеленського

В Офісі Президента готують велику пресконференцію Володимира Зеленського за підсумками двох років президентства. І, хоча формат події наразі залишається таємницею, це буде "велика і детальна розмова".

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу. Він нагадав, що пресконференція запланована на 20 травня.

Важливо У Зеленського готують велику пресконференцію до 2 років президентства

Подоляк зазначив, що формат заходу повідомлять вже найближчим часом.

Формат, можливі обмеження через коронавірус опрацьовуються просто зараз і будуть офіційно озвучені найближчим часом, коли визначимо всі деталі,

– зазначив він.

За словами Подоляка, це буде досить "велика і детальна розмова". На пресконференції Зеленський також обговорить рішення, які повинні будуть ухвалити протягом третього року його президентства.

Що відомо про пресконференцію Зеленського

Володимир Зеленський 20 травня 2020 року відзначив першу річницю свого президентства. Тоді він зібрав журналістів на велику пресконференцію , де говорили про його досягнення та невдачі.

Наразі в Офісі Президента обговорюють можливі формати пресконференції, дату та місце її проведення. Як сказав Подоляк, важливо "підвести риску" під певними здобутками за цей час та зазначити напрямки на наступний рік.