Велика помилка, – американський політолог пояснив, чим небезпечна для Трампа зустріч з Путіним

З початку президенства Дональда Трампа його відносини з Владіміром Путіним значно потеплішали. Ба більше, їхня зустріч може відбутися найближчим часом. Проте це буде небезпечним кроком для президента США.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Джейсон Джей Смарт, зазначивши, що зустрівшись з очільником Кремля, Трамп може викликати незадоволення американців. Також Путін може стати посередником щодо перемовин з Іраном про ядерну зброю. З такою ініціативою, за даними ЗМІ, нібито звернувся до нього президент США.

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Хоче стати посередником

Смарт зауважив, що для Трампа не дуже добре проводити зустріч з Путіним, адже очільника Кремля ненавидять у США та переважна більшість американців погано ставляться до Росії. І таке ставлення не змінюється впродовж 70 років.

Тому зустрічатися з Путіним, якого чекають в Гаазі (Міжнародний кримінальний суд видав президенту Росії ордер на арешт у березні 2023 року – 24 Канал), це велика помилка для Трампа,

– наголосив політолог.

Водночас відносини між США та Росією поступово теплішають. Відбулись вже дві зустрічі їхніх делегацій – 18 лютого в Ер-Ріяді та 27 лютого в Стамбулі. Також тривають перемовини щодо відновлення роботи дипломатичних представництв.

Зверніть увагу! Віцепрезидент США Джей Ді Венс схвалив переговори Трампа з росіянами. За його словами, під час перемовин "є взаємні поступки, діє принцип "довіряй, але перевіряй". Венс додав, що Трамп "у якомусь сенсі на боці Путіна".

Політолог підкреслив, що такі кроки з боку Трампа продиктовані його наміром показати, що США – нейтральна країна, яка готова співпрацювати з Росією та Україною і може виступити посередником в переговорах.

Однак це не дуже гарна логіка. Відносини США та Росії можуть ще трошки покращитись, але вони не стануть дійсно кращими найближчим часом,

– резюмував Джейсон Джей Смарт.

На це впливатиме, як додав він, негативне ставлення до Росії американців. Тому Трамп навряд чи буде витрачати на це свій політичний капітал.

Нагадаємо, що за даними CNN, після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі, підготовка зустрічі президента США з Владіміром Путіним прискорилась. Як пише видання, в Кремлі зраділи, що зараз у президента України напружені відносини з Трампом, і переговори щодо припинення війни в Україні відійдуть на другий план. В пріоритеті ж будуть вигідні економічні угоди між США та Росією.