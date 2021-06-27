У Великій Британії на зупинці знайшли таємні документи Міноборони: там згадувався Крим

У Великій Британії на автобусній зупинці знайшли нібито секретні документи Міністерства оборони. У них була інформація про есмінець Defender та британські збройні сили.

Документи знайшов перехожий та передав журналістам. До слова, чоловік захотів залишитись анонімом.

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Де саме знайшли документи

Майже 50 сторінок документу знайшли у купі сміття вранці 22 червня. Воно лежало за автобусною зупинкою у графстві Кент.

Яка інформація була у документах

У них мовилось про ймовірну реакцію Росії на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля окупованого Криму.

Також – про плани щодо можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення операції країн НАТО.



Конверт, в якому знайшли документи / Фото BBC

Реакція Міноборони Великої Британії

У відомстві заявили, що їхній працівник повідомив про втрату конфіденційних документів. Британський уряд почав розслідування.

Було б недоречно коментувати далі,

– кажуть в Міноборони.

Журналісти ВВС переконані, що документи справді створили в офісі вищого чиновника Міністерства оборони.

У Великій Британії очікували агресії Росії на прохід Defender

Місію есмінця описали як "невинний прохід через українські територіальні води" з прикритими гарматами та вертольотом в ангарі. Очікували, що Росія може реагувати агресивно.

У документах виклали 3 ймовірні відповіді Росії. Зокрема, від "безпечної та професійнї" до "ні безпечної, ні професійної".

Варіанти маршруту корабля

На слайдах показали 2 варіанти маршруту. Один назвали "безпечним та професійним прямим транзитом з Одеси до Батумі". Він включав невелику ділянку через "Схему розділення руху" (TSS) поблизу південно-західного краю Криму.

У документах зазначили, що цей шлях дав би можливість взаємодіяти з українським урядом, адже Велика Британія визнає територіальні води України.

Видання вважає, що це було використання військового корабля для досягнення дипломатичних цілей.



Схема маршруту есмінця / Фото BBC

Що треба знати про інцидент з Defender