Великий контрнаступ у кращому випадку можливий у вересні, – радник глави МВС

Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступальні дії за певними напрямками. Проте повномасштабний контрнаступ варто очікувати трохи пізніше.

Про це 24 каналу ексклюзивно заявив Віктор Андрусів – радник глави Міністерства внутрішніх справ. За його словами, великий контрнаступ буде можливий, за кращими прогнозами, приблизно у вересні 2022 року.

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Чому великий контрнаступ буде аж у вересні

Радник очільника МВС зазначив, що зараз бажаного великого контрнаступу не буде, а відбуватимуться лиш контрудари по ворогу, які й так тривають постійно.

Наприклад, українські захисники та захисниці дуже сильно прорвали Миколаївську область, де ще досі тривають бої, але фактично українці завдають контрудар, відкидають окупантів і далі не просуваються.

У кращому разі контрнаступ буде можливий, з того що я бачу, десь станом на вересень. У кращому випадку. Усе інше – це будуть контрудари,

– заявив Андрусів.

Він пояснив, що насправді масштабний контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери, які допомагають Україні з озброєнням, вирішили довести принцип, що "обіцяного 3 роки чекають".

"Вони постачають нам зброю, але дуже повільно. У нас є запас радянського озброєння й ми дуже інтенсивно воюємо ним. Якщо у нас є ці запаси й нам ще до них додають західне озброєння, то наша потужність дуже сильно виростає", – відзначив радник міністра внутрішніх справ, додаючи, що тільки у такому разі з'являється можливість здійснити потужний контрнаступ.

В оперативному командуванні "Південь" постійно запевняють у тому , що захисники проводять контрнаступальні дії там, де це необхідно та докладають усіх зусиль, щоб завадити противнику просунутись.

Андрусів наголосив на тому, що Захід дуже повільно надає зброю для відсічі Росії, а наявний бойовий запас закінчується. Річ у тім, коли прибуде вся іноземна зброя, то вона великою мірою замінить вогневу потужність, яка вже була в України.

Віктор Андрусів Радник міністра внутрішніх справ України Вона (нова доставлена зброя – 24 канал) не подвоїть нам потужність і не зробить значно сильнішою, тому що за той час, поки зброя приїде, ми вже втратимо ту потужність, яку маємо зараз. Відповідно ми не отримуємо вогневої переваги чи навіть вирівнювання ситуації.

Замість контрнаступу будуть потужні контрудари, – Андрусів

Саме тому ситуація з постачанням озброєння і підриває великий контрнаступ найближчим часом і переносить його на значно довший час, упевнений Андрусів. Україні вкрай необхідна велика кількість західного озброєння і перехід на їхні зразки, окрім танків, тому що їхній запас буде достатнім.

"Можна говорити про потужний контрнаступ, коли вже буде сотні гаубиць та всього іншого. Якби ми все-таки до кінця травня отримали хоча б те, що нам обіцяли, то тільки тоді може мовитись про контрнаступ. Це всі бронетранспортери, артилерія, самохідні гаубиці, мобільні системи ППО та навіть літаки", – перерахував він.

Пряма трансляція з Віктором Андрусівим: дивіться повне відео 24 каналу

Наразі ж, на думку радника глави МВС, залишається завдавати російським загарбникам потужні контрудари, яких буде дуже багато. Проте українські воїни завдають удар і поступово відходять назад, тому що не мають чим утримувати відбиті міста. Адже у відповідь на контрудари росіяни проводять "килимові бомбардування".

Ми просто завдали удар, розбили їх і відступили. Були завдали контрудар у Сєвєродонецьку. Вони там реально офігіли. Буде чи навіть зараз відбувається дуже серйозний контрудар по Ізюму, Літня кампанія (війни – 24 канал) десь буде такою,

– розповів Андрусів.

Яка зараз ситуація з поставленням зброї: коротко

Ще 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T.

Як розповів нардеп та представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, до України вже прямують реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що Сполучені Штати активно співпрацюють з міжнародними партнерами, аби логістика передачі військової допомоги була якнайшвидшою.

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