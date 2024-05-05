У Великодню ніч росіяни випустили понад 20 "Шахедів" по Україні: скільки вдалося збити
Джерело:Микола Олещук
У Великодню ніч, 5 травня, росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". Ворог випустив 24 ударних БпЛА.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 "Шахедів" було знищено. Бойова робота проводилася в декількох областях України.
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Як минула атака "Шахедів"
У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили по території України 24 БпЛА типу "Шахед". Росіяни атакували з північного та південного напрямків.
Ударні БпЛА запускали із Курської області Росії та мису Чауда, що в Криму. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Усім дякую бойову роботу,
– повідомив Олещук.
Скільки "Шахедів" збили / Інфографіка Повітряних сил
Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що над областю було збито 12 "Шахедів".
"По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському", – зазначив він.
У Херсонській ОВА повідомили, що у небі над їхньою областю було збито 1 ударний БпЛА.
Атака "Шахедів" 5 травня: що відомо
- Мійський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни поцілили у приватний сектор Основ'янського району. Від удару загорілися 3 приватні будинки.
- Згодом з'явилася інформація, що ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства.
- Також відомо про наслідки атаки на Дніпропетровську область. У Дніпрі через падіння уламків й влучання є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.